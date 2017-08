SÜPER Lig’e galibiyetle başlayan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlam Osmanlı maçında 3 puanın kendileri için iyi olacağını düşündüklerini, ama bunun yanında oyunsal anlamda da iyi bir görüntü çizmenin kendilerini daha fazla mutlu ettiğini söyledi

“Sezona iyi başlamamız gerekiyordu” diyen Sağlam, şu ifadelere yer verdi:



“Temmuz’un birinden bu yana çalışıyoruz. 44 gün oldu. Bu 44 günlük zaman içerisinde nasıl çalışmışsınız? Fiziksel olarak nereye gelmişiz, hangi seviyedeyiz, öncelikle bunu bir görelim. Tabi bu dönem içerisinde taktik ve oyun anlayışımız olarak her şeyin mükemmel olmasını beklemek için çok erken. Bu çok haksızlık olur. En azından bir aşama kat ettik mi, bir yerlere gelebildik mi, onu da görmüş olduk. Bizim geleceğimizi de şekillendirecek, bizleri de aydınlatacak verilerle dolu bir karşılaşma oldu. Oyuncuların hepsi istekli ve arzuluydu. Oyun disiplinine maçın başından sonuna kadar hakim oldular. Hep şunu diyoruz: Malatyaspor olarak biz örnek bir takım olalım. Gerek saha içi davranışlarımızla, gerek oynadığımız futbolla, sahadaki futbolcu-hakem ilişkileriyle. Gördük ki bizim için çok güzel bir maç oldu. En azından kafamızı öne eğecek bizi düşündürecek davranış içerisinde oyuncularımız olmadı. İlk yarı da belki çok istediğimiz gibi olmadı. Erken bulduğumuz gol sonrasında maçı kazanalım arzusu biraz daha erken takımın üzerine sirayet etti. Ama ikinci yarıda hem rakibin fiziksel anlamda biraz daha düşmesi bizim bu konuda kalitemiz biraz daha ön plana çıkınca, oyunu biraz daha rahatlattık. Topa da hakim olduk. Rakibin üzerimize gelmesinden faydalanıp güzel ataklar yaptık. Kontra ataklar da yaptık. Sonrasında bu skoru bulduk. Ondan sonrası daha rahat oldu. Genel olarak değerlendirdiğimiz zaman bizim için güzel bir hafta oldu diyebiliriz. Çok büyük transferler yapan 7-8 tane yıldız oyuncuyu kadrosuna katan takımlar bile halen şunu söylüyorsa ‘daha henüz ligin başı, bizim hazır olmamız için 4-5 hafta zamana ihtiyacımız var’ diyorsa bizimde bu mazereti çok rahatlıkla ortaya koyma hakkımız var diye düşünüyorum. Sonuçta tabii kazandık. Hepimizin beklentisi gerçekleşti ve mutlu olduk.”



'SİVAS MAÇIYLA DA TARAFTARIMIZI O MOTİVASYONA GETİRECEK'



Antalya maçında dolu tribünler karşısına çıkabilmek için Sivasspor maçını iyi atlatmaları gerektiğini kaydeden Sağlam cümlelerini şöyle sürdürdü:



“Yeni Malatyaspor, Antalya maçını yeni stadında oynanacak. Dolayısıyla o maçın bir şölen havasında geçmesi, 27 bin 44 kişinin o stadı hınca hınç doldurmasını, çok coşkulu bir atmosfer istiyorsak bunun altyapısını Osmanlıspor maçıyla başlattık. Sivas maçıyla da taraftarımızı o motivasyona getirecek, o havaya sokacak, moralini o maç için yükseltecek oyunu ve skoru almamız gerekiyor. Ben bu maçın da iyi geçeceğine inanıyorum. İnşallah Osmanlıspor maçındaki anlayışı, kaliteyi orada da ortaya koyacaklar. Antalya maçına burada güzel bir havada ve atmosferde çıkmak için de biz iki maçlık serideki görevimizi yerine getireceğiz. Ondan sonra inşallah güzel bir statta, güzel bir taraftar önünde Antalya maçını çok keyifli şekilde geçireceğiz.”



'TRANSFERLE MAALESEF KOLAY OLMUYOR'



Eksikleri olduğu haftada kadrodaki isimlerin kendilerini kanıtlamak için iyi mücadele ettiğini ifade eden Sağlam, şöyle konuştu:



“Bazen böyle durumlarda eldeki oyuncular sağolsunlar, böyle bir fırsat yakalamışken bunu iyi değerlendirmek ister. Biz de bunu yaşadık. Ama iyi bir takım olacaksak, büyük işler yapacaksak ilerleyen dönemlerde de önümüze birçok olumsuzluklar çıkacaktır. Biz her ne şekilde olursa olsun, bu olumsuzlukları bertaraf etmek zorundayız. Bu engelleri aşarak hedeflerimize ulaşalım. Belki bu hafta başka sorun çıkacak. Onu da bir şekilde içimizde eritip yok edeceğiz. Hedefimize sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Bu oyuncular bizim istediğimiz, beğendiğimiz oyuncular. Ama transferle maalesef kolay olmuyor. Özellikle oyuncu kalitesi biraz daha yükselince maalesef bu türlü sıkıntılar olabiliyor. Bir antrenör olarak ben inşallah en kısa sürede bu transferlerin aramıza katılıp, bizimle birlikte olmalarını istiyorum. Birileri çıkıp bir şeyler söylüyor, kimi çıkıp şehirle alakalı şeyler söylüyor, kimi bölgeyle alakalı söylüyor, kimi farklı sebepleri olmayan şeyleri ön plana çıkarıyor. Temennimiz bu transferlerin en kısa sürede aramıza katılmaları.”



'LUCESCU İÇİN ENDİŞELİYİM BEN'



Herhangi bir puan hesaplaması yapmadıklarını, lige her maça galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyleyen Sağlam, “Lucescu’nun oynatacak oyuncu bulamıyorum sözünü değerlendirip, “Biz bunu geçmişte defalarca söyledik. Milli takımla alakalı ilerleyen dönemde çok sıkıntılar olacak, sorunlar olacak, milli takımda oynatacak oyuncu bulamayacağız. Sayın Lucescu da görmüş işte izleyecek futbolcu bulamıyor. İzleyecek futbolcu bulamayacak olan, oynatacak futbolcu da bulamayacaktır. Yine 3-4 tane en azından bulabiliyoruz. Bu hafta biz de oynattık. Bazı takımlar 5 tane oynattı. Eğer bu iş böyle giderse, yarın onu da bulamayacağız. Onun için endişeliyim ben. Ama bu Türk futbolu açısından çok ciddi bir sorun. İnşallah en kısa zamanda bu konuyla alakalı radikal önlemler, kararlar alınır” diye konuştu.

