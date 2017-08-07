Feci kaza: Ölüler var
Feci kaza: Ölüler var
Onları görünce aracını durdurdu, dikkatini çekti! Hemen aldı ve...
Onları görünce aracını durdurdu, dikkatini çekti! Hemen aldı ve...
19 ilde operasyon: Gözaltılar var
19 ilde operasyon: Gözaltılar var
Türkiye ile İran güvenlikte işbirliği anlaşması imzaladı
Türkiye ile İran güvenlikte işbirliği anlaşması imzaladı

Lucescu gurbetçilerle yüzyüze görüşüyor

İspanya'da Lucescu-Arda zirvesi gerçekleşecek

Lucescu gurbetçilerle yüzyüze görüşüyor

Türkiye A Milli Takım Teknik Drektörlüğüne getirilen Mircea Lucescu, Samsun'daki ilk icraatını gerçekleştirip, Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçını izledikten sonra ayağının tozuyla İstanbul'a dönüp İtalya'nın yolunu tuttu. Beraberinde 1.yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte Milano'ya geçen Lucescu burada Hakan Çalhanoğlu ile biraraya geldi.

HAKAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Hakan'la yaptığı konuşmada, "Sen Milli Takım oyuncu grubu içinde en önemli oyunculardan birisin. Kaliteni ve saha içindeki varlığını çok iyi biliyorum" dediği öğrenildi. Tayfur Havutçu ile biraber Hakan'la uzun süren bir konuşma yapan Lucescu, daha sonra Inter'e kiralık olarak giden Emre Mor ile biraraya geldi ve kendisiyle tıpkı Hakan'la yaptığı gibi uzun süre yüz yüze görüştü. Roma'da da Cengiz Ünder ile biraraya gelecek olan Lucescu'nun futbolcularla yaptığı konuşmada her türlü konuyu masaya yatırdığı ve kendilerine, "Herşeyi çekinmeden anlatın. Hakkınızda etraflıca bilgi sahibi olmak istiyorum" dediği gelen haberler arasında.

SIRADA ALMANYA VAR

İtalya'daki temaslarını bitirdikten sonra, Almanya'ya geçecek olan Lucescu burada da Yunus Mallı, Nuri Şahin, Kaan Ayhan, Ömer Toprak, Çağlar Söyüncü ve Milli Takıma alınması muhtemel gençlerle biraraya gelecek, Rumen hoca daha sonra İspanya'ya geçecek

ARDA ZİRVESİ PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞEBİLİR

Makedonya ile yapılan özel maçtan sonra döndükleri Slovenya'daki kampında düzenliği basın toplantısında, "Milli Takımı bıraktım" diyen Arda Turan ile Lucescu zirvesi ise büyük ihtimalle Perşembe günü gerçekleşecek. İspanya'da oynayan Arda Turan, Emre Çolak ve Enes Ünal ile görüşecek olan Lucescu'nun hafta sonunda İstanbul'a dönmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #lucescu #gurbetçi #yüzyüze #görüşüyor #İspanya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
TOKİ Başkanı Turan: Trabzon'da 7 bin 384 konutun inşasına başladık
Sonraki Haber
İtfaiyeciler kasten yangın çıkarıyormuş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.