Mircea Lucescu'nun Milli takım teknik direktörlüğüne getirilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Spor yorumcularından bazıları transferi doğru bulurken bazıları da Milli takımın başına bir Türk hocanın getirilmesi gerektiğini söyledi. Lucescu, sosyal medyanın da gündemindeydi.

Fatih Terim'in ardından milli takımın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu..



Büyük yankı uyandıran Luçesku transferi spor camiasında en çok tartışılan konu oldu. Futbol dünyasının tanınmış isimleri de Rumen teknik adama ilişkin yorumlar yaptı.



Transfere en sert tepki Rıdvan Dilmen'den geldi. "Luçesku değerli bir isim ancak bir Türk hoca olabilirdi. Bu transferle Türk futbolu bitmiştir" dedi.



Benzer bir açıklama da Erman Toroğlu'ndan geldi. Toroğlu "Lucescu yerine Yılmaz Vural getirilmeliydi daha iyi yönetirdi" ifadelerini kullandı.



Spor yorumcusu Mehmet Demirkol da yorumladı Luçesku transferini. "İyi hoca fakat dışarıdan geldi, milli futbolcuları ne kadar tanıyor" sorusunu yöneltti.



Transfere destek veren isimler de vardı. Bir dönem Galatasaray yöneticiliği de yapmış olan Fatih Altaylı "Aklın yolu Lucescu'ydu" yorumunu yaptı.



Cem Dizdar da transfere destek isimlerdendi. "Türk bir hoca olsaydı tartışma çıkardı yabancı olması daha iyi oldu" dedi.



Rumen teknik adamın Milli takımın başına geçmesi sosyal medyanın da gündemindeydi.



Lucescu'nun ilerleyen yaşına dikkat çekerek transferi eleştirenler olduğu kadar, Galatasaray ve Beşiktaş'taki başarıları hatırlatarak "doğru bir transfer yapıldı" yorumunu yapanlar da vardı.





ulusal.com.tr