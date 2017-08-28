Luis Neto, Fenerbahçe'de
Luis Neto, Fenerbahçe'de
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Luis Neto, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona ulaştı.

Luis Neto, Fenerbahçe'de

Ntvspor'un haberine göre Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Luis Neto yarın saat 19.00'da İstanbul'da olacak.

Detaylar birazdan...

Etiketler; #Luis Neto #fenerbahçe #istanbul
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