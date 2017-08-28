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Luis Neto, Fenerbahçe'de
Luis Neto, Fenerbahçe'de

Luis Neto Fenerbahçe’de! Yarın 19:00’da İstanbul’da…

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Zenit'te forma giyen Portekizli savunma oyuncusu Neto'yla anlaşmaya vardı. Başarılı savunmacı yarın İstanbul'a gelecek.

Luis Neto Fenerbahçe’de! Yarın 19:00’da İstanbul’da…

Transfer için görüşmelerine devam eden Fenerbahçe, Zenit’te forma giyen Neto’yla anlaşmaya vardı. Birkaç gün önce aynı kulüpten Giuliano’yu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Portekizli savunma oyuncusu konusunda da Rus kulübüyle anlaşmaya vardı.

500 bin Euro karşılığında bu futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacak olan Fenerbahçe’nin, sözleşmeye 3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu koyduğu da öğrenildi.

Portekizli savunma oyuncusu, sarı-lacivertli ekibe imza atmak için yarın İstanbul’a gelecek.

2013’te 6.5 milyon euro karşılığında Siena’dan Zenit’e transfer olan Portekizli stoper zaman zaman sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giydi.

Fenerbahçe daha önce de 2013 yılında Zenit’ten Portekizli stoper Bruno Alvers’i transfer etmişti./Sözcü

Etiketler; #istanbul #fenerbahçe #Luis Neto
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