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Lyon, Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı

Fransız kulübü, Chelsea'nin Burkina Fasolu futbolcusu Traore'yi 10 milyon avro karşılığında renklerine bağladı

Lyon, Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lyon, Chelsea'nin Burkina Fasolu kanat oyuncusu Bertrand Traore'yi transfer etti.

Lyon'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iki kulüp, 21 yaşındaki Traore'nin transferi konusunda anlaştı. Lyon, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Burkina Fasolu milli futbolcunun bonservisi için Chelsea'ye 10 milyon avro ödedi.

Geçen sezon kiralık oynadığı Hollanda ekibi Ajax ile UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkan Traore, 39 maçta 13 gol ve 6 asist üretti.


Kaynak: AA
Etiketler; #lyon #futbol #Bertrand Traore
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