Madalyalar Mehmetçik için

Altın madalya için çok çalıştılar. Emeklerini karşılığını aldılar, rakiplerini tek tek alt edip şampiyonluğu göğüslediler.

Millî saporcular Çiğdem Kırvaç ve Gülüzar Kara, Dünya Kick Boks Şampiyonasında altın madalya kazandılar.

Bosna Hersek'te düzenlenen şampiyonada mücadele eden sporcularımız, 2 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, altın madalyaları mehmetçiğe armağan etti.

Kayıcı "Aldığımız madalyaları tüm şehit ve gazilerimiz ile Barış Pınarı Harekâtında kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerimize armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr