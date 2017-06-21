Tranfserin dikkat çeken ismi olan Galatasaray, Sao Paolo'da forma giyen Maicon için 5 yıllık bir anlaşma sağladı

Tranfserin dikkat çeken ismi olan Galatasaray, Sao Paolo'da forma giyen Maicon için 5 yıllık bir anlaşma sağladı. Transfer için Brezilya ekibine 7 milyon ve artı 1 milyon Euro bonus ödeyecek. Brezilyalı stoper ise Galatasaray'dan yıllık 2.6 milyon Euro kazanacak.



3.5 MİLYON EURO'SU PEŞİN ÖDENECEK

Sarı-kırmızılı kulüp, bu tranfser için 3.5 milyon Euro peşin, kalan 3.5 milyon Euro'yu ise önümüzdeki yılın Ağustos ayına kadar 2 taksit halinde Brezilya ekibine ödeyecek. Maicon'un Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giymesi durumunda 250 bin Euro, Avrupa Ligi gruplarında oynaması halinde 250 bin Euro Sao Paulo kulübüne bonus ödenecek. Ayrıca Maicon'a sezon boyunca 25 maç oynarsa 250 bin Euro, 50 maç oynarsa 250 bin Euro daha ekstra ücret ödenecek.