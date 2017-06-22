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Maicon'un transferini duyurdular!

Galatasaray, Brezilya'da Sao Paulo forması giyen Maicon için artık geri sayıma geçti. Futbol istatistik sitesi Transfermarkt da, 7 milyon Euro bedelle transferin gerçekleştiğini duyurdu ve 29 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray kadrosunda gösterdi.

Maicon'un transferini duyurdular!

Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanırken, anlaşılan oyuncuların kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Bu oyunculardan biri olan Sao Paulo'lu savunmacı Maicon, artık İstanbul'a gelmek için gün sayıyor.



Transferle ilgili Galatasaray cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, futbol istatistik sitesi olan transfermarkt, Maicon'un Galatasaray'a transferini gerçekleşmiş olarak gösterdi.

Sitede, 29 yaşındaki futbolcunun 7 milyon euro karşılığında Galatasaray'ın yolunu tuttuğu belirtilirken, oyuncu Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosunda yer aldı./Fanatik

Etiketler; #Maicon #Galatasaray #brezilya
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