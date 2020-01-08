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Manchester derbisini kazanan Maviler kupada avantaj sağladı

Yarı final ilk maçında Manchester United'ı 3-1 yenen Manchester City, evinde oynayacağı rövanş için avantaj yakaladı.

SPOR 08.01.2020, 12:15
Manchester derbisini kazanan Maviler kupada avantaj sağladı

Manchester Cityİngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Manchester derbisine sahne olan turnuvadaki eşleşmenin ilk ayağı, United'ın sahası Old Trafford Stadı'nda yapıldı.

Manchester City, Bernardo Silva'nın 17, Mahrez'in 33 ve Pereira'nın (kendi kalesine) 38'inci dakikada attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı. Manchester United'ın golünü 70'inci dakikada Rashford kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City, 29 Ocak'ta oynanacak rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı.

Kaynak: AA
#Manchester United #manchester city
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