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Manchester United lige iyi başladı

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı 4-0 mağlup etti.

Manchester United lige iyi başladı

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı 4-0 yendi.

Old Trafford Stadı'nda oynanan ilk hafta karşılaşmasında Manchester United, West Ham United'ı ağırladı.

Manchester United, 33 ve 53. dakikada Romelu Lukaku, 87. dakikada Anthony Martial ve 90. dakikada Paul Pogba'nın golleriyle maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Lige 3 puanla başlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun takımı Manchester United, ilk haftayı averajla lider tamamladı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Manchester United
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