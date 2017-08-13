İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı 4-0 yendi.
Old Trafford Stadı'nda oynanan ilk hafta karşılaşmasında Manchester United, West Ham United'ı ağırladı.
Manchester United, 33 ve 53. dakikada Romelu Lukaku, 87. dakikada Anthony Martial ve 90. dakikada Paul Pogba'nın golleriyle maçtan 4-0 galip ayrıldı.
Lige 3 puanla başlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun takımı Manchester United, ilk haftayı averajla lider tamamladı.
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı 4-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı 4-0 yendi.
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