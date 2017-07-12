Beşiktaş Marcelo'yu Lyon'a sattı. Brezilyalı futbolcu Fransa'ya gitmek için saat 15:00'da İstanbul'dan ayrılacak.

Beşiktaş'ın savunmadaki kilit isimlerinden Marcelo, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'a transfer oluyor.



Siyah-Beyazlılar, deneyimli futbolcunun transferi konusunda 8.5 milyon Euro bonservis karşılığında Lyon'la anlaşma sağladı.



Brezilyalı savunmacı, sağlık kontrolü için bugün saat 15.00'te Lyon'a gidecek.



Her fırsatta Beşiktaş'ta kalma isteğini dile getiren 1.91'lik savunmacı, kariyerini bundan sonra Fransa'da sürdürecek.





Kartal'ın, 2016 sezonunda 2 milyon Euro bonservis ödeyerek Hannover'den satın aldığı 30 yaşındaki Marcelo, 61 maçta forma giydiği Beşiktaş'ta 2 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı./Fanatik