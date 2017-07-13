Avaşin-Basyan ve Yüksekova'da 8 terörist öldürüldü
Avaşin-Basyan ve Yüksekova'da 8 terörist öldürüldü
TSK'dan sondaj gemisine yakın takip
TSK'dan sondaj gemisine yakın takip
Adalet Bakanlığı'ndan bilanço açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan bilanço açıklaması
Türk Telekom ile ilgili flaş iddia
Türk Telekom ile ilgili flaş iddia

Marcelo Olympique Lyon'a transfer oldu

Marcelo'yu transfer eden Fransız kulübü O. Lyon, sözleşme fesih bedeli olarak Beşiktaş'a 7,5 milyon avro ödeyecek.

Marcelo Olympique Lyon'a transfer oldu

Beşiktaş, savunma oyuncusu Marcelo'nun transferi konusunda Fransa'nın Olympique Lyon Kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi konusunda Olympique Lyon Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Olympique Lyon'un, sözleşme fesih bedeli olarak Beşiktaş'a, 7 milyon avro garanti, 500 bin avro da performansa dayalı olmak üzere toplamda 7,5 milyon avro ödeyeceği belirtildi. Oyuncunun dayanışma katkı paylarının da Olympique Lyon tarafından karşılanacağı bildirildi.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden Marcelo için teşekkür mesajı yayımladı.

Marcelo'nun, Süper Lig'de üst üste kazanılan iki şampiyonlukta önemli katkı sağladığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Karakteriyle, sahadaki özverisiyle, saha dışındaki tavırlarıyla Beşiktaşımıza çok yakıştığını her fırsatta gösterdi. Kulübümüz için fedakarlıktan kaçınmayan kişiliğiyle taraftarlarımızın da kalbini kazanan Marcelo Guedes ile yollarımız ayrıldı. Beşiktaş tarihine geçen futbolcular arasına katılan Marcelo Guedes'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


Kaynak: AA
Etiketler; #marcelo #olympique #lyon #transfer oldu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Erdoğan 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda konuştu
Sonraki Haber
Halisdemir'in şehit edilmesi davasında sanıkların tutukluluk hali devam edecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.