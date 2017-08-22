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Mario Gomez dosyası kapandı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden doğan ve ardından Almanya ekibi Wolsburg'a transfer olan Mario Gomez için Beşiktaş KAP'a açıklamada bulundu.

Mario Gomez dosyası kapandı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden doğan ve ardından Almanya ekibi Wolsburg'a transfer olan Mario Gomez için Beşiktaş KAP'a açıklamada bulundu.

Siyah-Beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde, "Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.

 Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliği tarafından, olası yargısal işlemlerin uluslararası boyutunu da dikkate  alarak, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgelerin incelenmesi tamamlanmış olup bu aşamada ilave hukuki yollara başvurulmaması yönünde karar alınmıştır. İleride, süreçte değişiklik meydana gelmesi halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."


Kaynak: DHA
Etiketler; #mario gomez #beşiktaş #kap
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