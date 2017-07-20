Türkiye Muay Thai Federasyonu, Türkiye Şampiyonası’nda ikinci ve üçüncü olan sporculara kendi imkanlarıyla Tayland'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'na katılma fırsatı sundu.

Türkiye Muay Thai Federasyonu, Dünya Gençler Şampiyonası'na kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan sporcuları götürürken, ikinci ve üçüncülere de kendi imkanlarıyla organizasyonda mücadele etme hakkı tanıdı.



Federasyon, Tayland'ın Bangkok kentinde 3-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'na, Türkiye Şampiyonası'nda kategorilerinde ilk sırayı elde eden sporcuları götürüyor.



Sporcuların tecrübe kazanmasını hedefleyen federasyon, bütçesini de göz önüne alarak organizasyona götüremediği ancak dereceye giren sporculara ise "sponsor bularak" şampiyonada mücadele edebileceklerini bildirdi.



"Amacımız sporcuların tecrübe edinmesi"



Federasyon Başkanı Halil Durna, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara, federasyonumuzun imkanlarıyla katıldığımız kiloların dışında boş kalan kategorilerde kendi imkanlarıyla katılma fırsatı sunduk. Amacımız sporcularımızın uluslararası tecrübe edinmesi." dedi.



Karışıklığa sebebiyet vermemek için şampiyonaya kendi imkanlarıyla gidebilecek sporcuların belirlenmesine federasyon olarak kriterler de koyduklarına dikkati çeken Durna, şöyle devam etti:



"O kadar çok kategori var ki elimizden bir şey gelmiyor. Sonuçta bizim de bir bütçemiz var. Sporcuların öncelikle masrafları federasyonumuza yatırılacak. Ancak gideceklere yapacağımız değerlendirme sonucunda federasyon olarak biz karar vereceğiz. Sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılmış olmaları ve herhangi bir kategoride derece yapmaları gerekiyor. Yani 2017 Türkiye ikincileri ve üçüncüleri isterlerse kendi imkanlarıyla katılabilecek."



"Dereceye giren sporcuların tamamına bu hakkı tanıdık"



Sporcuların daha çok uluslararası müsabakaya çıkabilmelerini sağlamak için böyle bir karar aldıklarını dile getiren Durna, 2016 yılı minikler, yıldızlar ve "wai-kru" kategorilerinin her hangi birinde dereceye giren sporcuların tamamına bu hakkı tanıdıklarını kaydetti.



Şampiyonaya federasyon olarak 8 kız, 18 erkek sporcu götürdüklerini aktaran Durna, Türkiye'nin organizasyonda kendi imkanlarıyla gelen 8 kız, 6 erkek sporcu dahil toplam 40 sporcuyla temsil edileceğini sözlerine ekledi.

