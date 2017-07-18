Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Uruguaylı sol bek Mathias Olivera'yı sağlık kontrolünden geçirdi

BeIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Uruguay ikinci ligi takımlarından CA Atenas'ın sol beki, Mathias Olivera'yı sağlık kontrolünden geçirdi.



Olivera, 6 ay önce Uruguay'ın köklü kulüplerinden biri olan Nacional'den Atenas'a transfer olmuştu. Ayrıca 19 yaşındaki genç futbolcu, bu yaz düzenen U21 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Uruguay'da dikkat çeken oyuncular arasında yer almıştı.



MATHIAS OLIVERA KİMDİR ?

TAM ADI: Mathias Olivera Miramontes

DOĞUM TARİHİ: 31 Ekim 1997 (19)

BOY: 1,83m

UYRUK: Uruguay ve İspanya

MEVKİ: Sol bek

KULLANDIĞI AYAK: Sol

PİYASA DEĞERİ: 300 bin Euro

ÖNCEKİ KULÜPLERİ: Nacional, CA Atenas



ulusal.com.tr