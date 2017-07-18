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Mathias Olivera, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Uruguaylı sol bek Mathias Olivera'yı sağlık kontrolünden geçirdi

Mathias Olivera, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti

BeIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Uruguay ikinci ligi takımlarından CA Atenas'ın sol beki, Mathias Olivera'yı sağlık kontrolünden geçirdi.

Olivera, 6 ay önce Uruguay'ın köklü kulüplerinden biri olan Nacional'den Atenas'a transfer olmuştu. Ayrıca 19 yaşındaki genç futbolcu, bu yaz düzenen U21 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Uruguay'da dikkat çeken oyuncular arasında yer almıştı.

MATHIAS OLIVERA KİMDİR ?
TAM ADI: Mathias Olivera Miramontes 
DOĞUM TARİHİ: 31 Ekim 1997 (19)
BOY: 1,83m 
UYRUK: Uruguay ve İspanya 
MEVKİ: Sol bek
KULLANDIĞI AYAK: Sol 
PİYASA DEĞERİ: 300 bin Euro 
ÖNCEKİ KULÜPLERİ: Nacional, CA Atenas

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mathias Olivera #Galatasaray #transfer
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