BeIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Uruguay ikinci ligi takımlarından CA Atenas'ın sol beki, Mathias Olivera'yı sağlık kontrolünden geçirdi.
Olivera, 6 ay önce Uruguay'ın köklü kulüplerinden biri olan Nacional'den Atenas'a transfer olmuştu. Ayrıca 19 yaşındaki genç futbolcu, bu yaz düzenen U21 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Uruguay'da dikkat çeken oyuncular arasında yer almıştı.
MATHIAS OLIVERA KİMDİR ?
TAM ADI: Mathias Olivera Miramontes
DOĞUM TARİHİ: 31 Ekim 1997 (19)
BOY: 1,83m
UYRUK: Uruguay ve İspanya
MEVKİ: Sol bek
KULLANDIĞI AYAK: Sol
PİYASA DEĞERİ: 300 bin Euro
ÖNCEKİ KULÜPLERİ: Nacional, CA Atenas
ulusal.com.tr
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Uruguaylı sol bek Mathias Olivera'yı sağlık kontrolünden geçirdi
BeIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Uruguay ikinci ligi takımlarından CA Atenas'ın sol beki, Mathias Olivera'yı sağlık kontrolünden geçirdi.
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