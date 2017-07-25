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Medipol Başakşehir avantaj için sahada

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge takımıyla karşılaşacak.

Medipol Başakşehir avantaj için sahada

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge takımıyla karşılaşacak.

Bruges şehrindeki Jan Breydel Stadı'nda yapılacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Paolo Mazzoleni yönetecek.

Turuncu-lacivertliler, deplasmandan galibiyet ya da gollü beraberlikle dönerek sahasında oynayacağı maç öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak ve bu maç sonucunda play-off turuna kalacak ekip belli olacak.

Medipol Başakşehir'in eksikleri

Medipol Başakşehir'de, Slovenya kampında yapılan antrenmanda sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou ile sakatlıklarından sonra takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Club Brugge maçında kadroda bulunmuyor. 

Muhtemel 11

Medipol Başakşehir'in Club Brugge karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir #avantaj #saha #şampiyonlar ligi #ön eleme turu #Belçika #Club Brugge
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