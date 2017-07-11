Medipol Başakşehir, tecrübeli savunma oyuncusu Bekir İrtegün ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi.
İki sezondur turuncu-lacivertli formayı giyen Bekir'in, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçemeyen Bekir, Slovenya kampına katılamamıştı.
Deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir ile geçen sezon Süper Lig'de 11 maça çıktı ve 1 gol attı.
Medipol Başakşehir, tecrübeli savunma oyuncusu Bekir İrtegün ile yollarını ayırdı.
Medipol Başakşehir, tecrübeli savunma oyuncusu Bekir İrtegün ile yollarını ayırdı.
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