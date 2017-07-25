Medipol Başakşehir, kulüp tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde bir maça çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonu 2'nci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön eleme turu'ndan katılmaya hak kazanan Medipol Başakşehir Belçika temsilcisi Club Brugge ile yarın TSİ 22:00'de Jan Breydel Stad'ında karşılaşacak. Bu maç için Belçika'ya giden Turuncu-Lacivertli ekip buradaki son antrenmanını maçın oynanacağı stat da gerçekleştirecek.



BAŞAKŞEHİR'İN CLUB BRUGGE MAÇINA ŞU MUHTEMEL 11 İLE ÇIKMASI BEKLENİYOR



Turuncu-Lacivertli ekip de sezonun ilk resmi maçında yeni transferlerden Gökhan İnler, Elia ve Clichy'in ilk 11 de oynaması beklenirken, Da Costa, Kerim Frei, Tunay Torun ve Mevlüt Erdinç'in ise maça yedek başlamaları bekleniyor.



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan,-Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy- Emre, Gökhan İnler(Mahmut); Elia, Mossoro, Visca; Adebayor



HAKEM İTALYA FEDERASYONU'NDAN



Brugge kentinde Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Mazzoleni yönetecek. Maçta Mazzoleni'nin yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Giacomo Paganessi yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto olacak.



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20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan)



21.00 Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)



21.20 Maribor (Slovenya) - FH Hafnarfjördur (İzlanda)



21.45 Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda)



21.45 Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç)