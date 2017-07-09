Polis kontrol noktasına saldırı: 2 şehit, 1 yaralı
Polis kontrol noktasına saldırı: 2 şehit, 1 yaralı
ABD'nin, Rakka'da PKK/YPG'yi vurduğu iddiası
ABD'nin, Rakka'da PKK/YPG'yi vurduğu iddiası
Kılıçdaroğlu: Kimse bu yürüyüşün...
Kılıçdaroğlu: Kimse bu yürüyüşün...
Musul'un terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı bildirildi
Musul'un terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı bildirildi

Medipol Başakşehir'de Chedjou sakatlandı

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Aurelien Chedjou antrenmanda sakatlık geçirdi.

Medipol Başakşehir'de Chedjou sakatlandı

Medipol Başakşehir'in Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçirdi. 

Turuncu-lacivetli takımın, Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında gerçekleştirdiği idmanda, topa vurmak için hareketlenen Chedjou, sol ayağından sakatlandı. Acı içinde yerde kalan Kamerunlu futbolcuya ilk müdahale saha kenarında yapıldı.

Deneyimli oyuncu, ayağına buz sarıldıktan sonra, koltuk değnekleriyle MR'ının çekilmesi için hastaneye götürüldü.

Chedjou'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Polis kontrol noktasına saldırı: 2 şehit, 1 yaralı
Sonraki Haber
Terör örgütü PKK'nın saldırısında yaşamını yitiren operatör son yolculuğuna uğurlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.