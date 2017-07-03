Turuncu-lacivertli takımın antrenmanını Başkan Gümüşdağ da takip etti

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanını, Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, İkinci Başkan Çağatay Kalkancı, Asbaşkan Mesut Altan ve İdari Direktör Mustafa Eröğüt de izledi.



Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma ve koordinasyon çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise çift kale maç yapıldığı belirtildi.



Antrenmana, yeni transferler Eljero Elia, Aurelien Chedjou ve Tunay Torun da katıldı. Milli takımlarında görev yapan Cengiz Ünder, Volkan Babacan, Edin Visca, Sokol Cikalleshi, Rajko Rotman, Emmanuel Adebayor ve Alexandru Epureanu ise idmanda yer almadı.



Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Medipol Başakşehir, 8 Temmuz'da yurt dışı kampı için Slovenya'ya gidecek. 19 Temmuz'a kadar bu ülkede çalışmalarına devam edecek turuncu-lacivertliler, İstanbul'a dönerek 25 veya 26 Temmuz'da oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek. Bu turun rövanşı ise 1 veya 2 Ağustos'ta oynanacak.