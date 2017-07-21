İstanbul ekibinin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge ile oynayacağı ilk maçı, Paolo Mazzoleni yönetecek.

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, Belçika'nın Club Brugge takımıyla yapacağı ilk maçı, İtalya Futbol Federasyonundan Paolo Mazzoleni yönetecek.



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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz Çarşamba günü Belçika'nın Bruges kentindeki Jan Breydel Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak Club Brugge-Medipol Başakşehir müsabakasında, Mazzoleni düdük çalacak.

