UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta karşılaşmasında İtalya temsilcisi Roma'ya 3-0 yenilen Medipol Başakşehir, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

Gruptaki ikinci yenilgisini yaşayan turuncu-lacivertli ekip, 7 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.

Puanını 8'e yükselten Roma ise ikili averajda gerisinde olduğu ve aynı puana sahip Borussia Mönchengladbach'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Tek ihtimal Almanya'da galibiyet

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkması için tek ihtimal olarak, Almanya'da Borussia Mönchengladbach'ı yenmesi kaldı.

Alman ve İtalyan temsilcilerinin 8'er puanının bulunduğu grupta turuncu-lacivertli ekip, 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.

Beraberlik ya da mağlubiyet ise Medipol Başakşehir'in Avrupa defterini kapatmasına sebep olacak.

İki yenilgi de Roma'dan

Grupta oynadığı 5. maçta 2. yenilgisini yaşayan Medipol Başakşehir, bu iki mağlubiyetini de Roma karşısında aldı.

Deplasmanda Roma'ya 4-0 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, sahasında da 3-0'lık yenilgiye engel olamadı.

İki maçta rakibine gol atma başarısı gösteremeyen Medipol Başakşehir, kalesinde ise 7 gol gördü.

Gulbrandsen ve Skrtel sakatlandı

Medipol Başakşehir, Roma karşılaşmasında iki oyuncu değişikliğini sakatlıklar nedeniyle zorunlu olarak gerçekleştirdi.

Mücadelenin 10. dakikasında orta sahada Diawara ile çarpışan Fredrik Gulbrandsen, sakatlık geçirdi. Saha kenarında tedavisi yapılan ve bir süre daha kendini deneyen Gulbrandsen, 16. dakikada yerini Aziz Eraltay'a bıraktı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında sakatlanan Martin Skrtel de oyuna devam edemedi. Teknik direktör Okan Buruk, Skrtel'in yerine Berkay Özcan'ı oyuna sürdü. Berkay'ın oyuna girmesiyle Mehmet Topal stoperde görev yapmaya başladı.

Okan Buruk, 46. dakikada da Alexandru Epureanu'nun yerine Robinho'yu oyuna aldı.

Cengiz Ünder, Başakşehir'e karşı sahada

Medipol Başakşehir'den 2017-2018 sezonunun başında Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, eski takımına karşı 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Roma'da oynanan mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cengiz, ilk kez Medipol Başakşehir'e karşı mücadele etti.

Cengiz, Pellegrini'nin yerine oyuna girdi ve son 19 dakikada sahada kaldı.

Mücadele bir süre durdu

Medipol Başakşehir ile Roma arasında oynanan karşılaşmanın 53. dakikasında, konuk ekibin kullanacağı kornerden önce Pellegrini'nin kafasına, tribünden atılan bir madde isabet etti.

Saha kenarına gelen Pellegrini'nin tedavisi nedeniyle oyun yaklaşık 4 dakika durdu. Yapılan anonsun ardından karşılaşma, kaldığı yerden devam etti.

Maçın özeti

5. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın sağ ayağıyla plase vuruşunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada ceza yayının solunda topu alan Dzeko'nun yerden şutunda, kaleci Mert Günok iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

19. dakikada orta sahanın sağ kanadında aldığı topla ceza sahasına kadar giren Visca'nın yerden çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Crivelli bekletmeden vurdu. Araya giren Mancini, önemli bir tehlikeyi uzaklaştırdı.

22. dakikada savunma arkasına sarkan Zaniolo, üç Medipol Başakşehirli futbolcu arasında istediği vuruşu yapamayınca zamanında çıkıp açıyı daraltan kaleci Mert Günok, yatarak topun sahibi oldu.

23. dakikada Pellegrini'nin sağdan ortasında arka direkte uygun durumdaki Dzeko'nun kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

28. dakikada Roma penaltı kazandı. Kolarov'un soldan pasında ceza yayı içindeki Pellegrini'nin vurduğu topa ceza sahasındaki Mehmet Topal'ın müdahalesini elle oynama olarak değerlendiren hakem Hategan, penaltı kararı verdi. 30'uncu dakikada penaltıyı kullanan Veretout, topu ve kaleci Mert Günok'u ayrı köşelere gönderdi: 0-1

40. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Pellegrini'nin pasında savunma arkasına sarkan Kluivert sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 0-2

45. dakikada Roma 3. golü buldu. Orta sahanın sağında Epureanu'dan topu kapan Pellegrini, bekletmeden pasını savunma arkasına hareketlenen Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkaran golü buldu: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 3-0 geride tamamladı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında Medipol Başakşehir, İtalya'nın Roma takımına 3-0 yenildi.

77. dakikada Kluivert'in ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top, kaleci Mert Günok'u yanıltsa da yandan kornere gitti.

90+3. dakikada Robinho'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Pau Lopez'de kaldı.

Mücadelenin düşük tempoda oynanan ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken ilk devrede skor avantajını elde eden Roma, sahadan 3-0 galip ayrıldı.