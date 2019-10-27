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Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

SPOR 27.10.2019, 09:57
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

Medipol BaşakşehirSüper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplarken, konuk Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
#Medipol Başakşehir #Trabzonspor
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