Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, yapılan kura çekiminin ardından play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakibi, İspanya'nın Sevilla takımı oldu.
Play-off turunda ilk maçlar 15-16 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak. Turuncu-lacivertli ekip, ilk maçını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacak.
İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda gruplara katılmaya hak kazanacak.
Play-off turu kuraları çekildi
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, 3. ön eleme turunu geçen takımlar ile organizasyona play-off turundan katılan ekipler yer aldı.
Bir önceki turda Belçika'nın Club Brugge takımını eleyen Medipol Başakşehir, bu turda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.
Play-off turunda ilk maçlar 15-16 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak.
Seribaşı olan ve olmayan takımlar ile liginde şampiyonluk yaşayan takımları birbirleriyle eşleştirmek amacıyla yeni formatta yapılan kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oluştu:
Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)
Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)
Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti.
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