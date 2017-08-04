Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, yapılan kura çekiminin ardından play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakibi, İspanya'nın Sevilla takımı oldu.



Play-off turunda ilk maçlar 15-16 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak. Turuncu-lacivertli ekip, ilk maçını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacak.



İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda gruplara katılmaya hak kazanacak.



Play-off turu kuraları çekildi



İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, 3. ön eleme turunu geçen takımlar ile organizasyona play-off turundan katılan ekipler yer aldı.



Bir önceki turda Belçika'nın Club Brugge takımını eleyen Medipol Başakşehir, bu turda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.



Play-off turunda ilk maçlar 15-16 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak.



Seribaşı olan ve olmayan takımlar ile liginde şampiyonluk yaşayan takımları birbirleriyle eşleştirmek amacıyla yeni formatta yapılan kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oluştu:



Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka)



APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)



Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)



Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)



Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)