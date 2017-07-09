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Medipol Başakşehir'in Slovenya kampı

Turuncu-lacivertlilerde dün akşam kampa katılan Togolu yıldız Emmanuel Adebayor da antrenmanda yer aldı. Adebayor, neşeli hareketleriyle dikkat çekti

Medipol Başakşehir'in Slovenya kampı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Medipol Başakşehir, çalışmalarına devam etti.

Kranjska Gora kasabasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, dün akşam kampa katılan Togolu golcü Emmanuel Adebayor da katıldı.
Adebayor, antrenmanda neşeli hareketleriyle dikkati çekti ve arkadaşlarını da eğlendirdi.
İki gruba ayrılan futbolcular, güç ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Düz koşu ile devam eden antrenman, Abdullah Avcı'nın oyuncularına yaptığı konuşmayla sona erdi.
Medipol Başakşehir, kamp çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

 Derede eğlendiler
Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular, idmanın ardından antrenman sahasının yanındaki dereye girdiler.
Çok soğuk olan suda en fazla kalan isimler ise Gael Clichy, Joseph Attamah ve Mahmut Tekdemir oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #Medipol Başakşehir #kamp #futbol #antrenman
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