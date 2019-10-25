Medipol Başakşehir sahasında Wolfsberger'i tek golle geçti

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup etti.

İlk Yarı

Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i ağırladığı maçın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

12. dakikada sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Niangbo'nun ceza yayı önüne çevirdiği topa, Leitgeb gelişine sert vurdu. Kaleci Mert sağına uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Hızlı gelişen Wolfsberger'in atağında, Ritzmaier'in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta, kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere yumrukladı.

31. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol kanatta topla buluşan Gulbrandsen ceza sahasına girmeden şutunu attı, top uzak direk dibinden az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci Yarı

46. dakikada turuncu-lacivertli takımın sağ kanattan gelişen atağında Caiçara, yerden penaltı noktası üzerine pasını gönderdi. İrfan Can Kahveci'nin istediği gibi vuramadığı top yandan auta çıktı.

49. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Azubuike, sağ kanattan bindiren Visca'ya pasını attı. Visca, ceza sahasına girdikten sonra açısını düzeltti ve ayak içiyle şutunu attı. Kaleci Kofler'den dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

63. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci çalımlarla ceza sahasına yaklaştı. İrfan Can, ceza sahası önünde uygun pozisyondaki Visca'ya pasını attı. Bu oyuncunun şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

78. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can Kahveci, Azubuike'nin uzun pasıyla sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası içinde rakibinden çalımla sıyrılan İrfan Can, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

86. dakikada turuncu-lacivertli takım ikinci gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Robinho, ceza sahasına girdi, önündeki rakibine rağmen plase vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

89. dakikada ev sahibi ekip net bir fırsatı daha kullanamadı. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Caiçara ile duvar pası yapan Visca ceza sahasına girdi, topuk ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciyi geçti, son anda savunma topu çizgi önünde uzaklaştırdı.

Karşılaşma turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa kupalarında gruplarda ilk galibiyet Medipol Başakşehir'den

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 yenen Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasında galip gelen ilk Türk takımı oldu.

Bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi, Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte Medipol Başakşehir temsil ediyor. Bu galibiyetle Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında grup aşamasında ilk galibiyet sevincini yaşayan Türk takımı olmayı başardı.

Medipol Başakşehir ikinci sıraya yükseldi

Turuncu-lacivertli takım, Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma iddiasını güçlendirdi.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti. Medipol Başakşehir, aynı puana sahip Wolfsberger'in önünde ikinci sıraya yükseldi. J Grubu'nda Roma 5 puan ile ilk sırada yer alıyor.

İrfan Can Kahveci Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarında kariyerindeki ilk golünü Wolfsberger'e attı.

Turuncu-lacivertli takımdaki üçüncü yılını geçiren İrfan Can, Avrupa kupalarında ilk gol sevincini Avusturya ekibi karşısında yaşadı.

Gol sevincinde asker selamı

Medipol Başakşehirli futbolcular, İrfan Can Kahveci'nin attığı golün sevincini asker selamı vererek kutladı.

üm futbolcular saha kenarına gelerek, asker selamı verdi.

Okan Buruk, Avrupa kupalarında ilk galibiyetini yaşadı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyeride Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet sevincini Wolfsberger maçında yaşadı.

Daha önce çalıştırdığı takımlarda Avrupa kupalarında mücadele edemeyen 47 yaşındaki teknik adam, Medipol Başakşehir ile çıktığı 5. Avrupa kupası mücadelesinde ilk galibiyetini elde etti.

Buruk yönetimindeki Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos'a iki maçta da mağlup olurken, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'ya 4-0 yenildikten sonra Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

"Çok önemli bir galibiyet aldık"

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, hem turuncu-lacivertli ekip hem de ülke puanı için çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, "Maç öncesi rakibimizin ne kadar sürprizlerle dolu bir takım olduğunu söylemiştim. Kazandığı maçlar ve puanlarla her şeye açık bir takım olduğunu gösteriyordu. Çok çabuk kaleye giden bir takımdı. Maç içinde önde baskı yapan bu baskı kırıldığında rakibe pozisyon veren bir takımdı, birçok pozisyon bulduk. Rakibimiz ilk 15 dakika iyi başladı, bize karşı üstündü, ilk yarının sonlarında ve ikinci yarı oyunu lehimize çevirdik. İkinci yarı bulduğumuz gol bize hem skoru hem de galibiyeti getirdi." ifadelerini kullandı.

Potansiyellerinin bu maçtan daha fazla olduğunun altını çizen Buruk, "Oyun içerisinde baktığımızda Wolfsberger'i överek başlayalım, çok dirençli, çok koşan, rakibini çok bozan bir takım. Kimseye karşı kolay kolay nefes aldırmayan bir takım. Bunun zorluklarını zaman zaman yaşadık, Türkiye Ligi'nin üzerinde bir maç oldu. Biz daha iyisini yapabiliriz. Yorgunluklar, sakatlıklar vardı ama maçın sonunu iyi getirdiğimizi düşünüyorum özellikle ikinci yarı. " şeklinde konuştu.

"Bu galibiyetin bizi psikolojik anlamda çok güçlendirdiğine inanıyorum." diyen Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki sadece bizi güçlendirmedi, Türk takımlarını da güçlendirecek bir galibiyet aldık. Avrupa kupalarında gruplarda takımlarımız galibiyet alamamıştı. Bunun bir başlangıç olmasını ve bundan sonra takımlarımızın hepsinin gruplarında daha fazla maç kazanan ve ülke puanını katkı yapan takımlar olmasını diliyorum. Hem bizim için hem ülke için önemliydi. Benim ilk Avrupa kupası galibiyetim, İrfan'ın ilk golü bunlar da çok değerli ama biz şu an ülke futbolunun geleceği için ülke puanını bütün her şeyin önünde tutuyoruz. O yüzden çok değerli bir galibiyet oldu."

Okan Buruk, "Bugün ortaya koyduğunuz futbolu Olympiakos karşısında oynayabilseydiniz Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu gruptaki bütün takımlar bence Olympiakos'tan çok daha iyi oynayan, iyi takımlar. Olympiakos maçlarını çok üstün olarak geçirdik, çok net gol pozisyonlarını kaçırdık, bir maç 10 kişi kaldık, şanssızlıklar yaşadık. Şanssız bir play-off geçirdik. Bugünkü grubumuzdaki takımlarla karşılaştırdığımızda Olympiakos'u bu takımların bir adım gerisine koyuyorum." yanıtını verdi.

Buruk, ilk yarı sonunda oyundan çıkan Mahmut Tekdemir'in durumuyla ilgili olarak, "Bütün maçlar önemli, değerli bugünkü maçtan önce de bu maçın ne kadar önemli oldunu söylemiştik. Hem bizim hem de ülke puanı için çok değerliydi. Bugün ne olursa olsun çok fazla oyuncu değiştirmeden elimizdeki en iyi 11'le sahaya çıktık. Mahmut'un arka adalesinde gerilme oldu, riske etmemek için dışarıya aldık. Yarınki MR'dan sonra durumu belli olacak. İnşallah pazartesiye kadar yetişir." açıklamasını yaptı.