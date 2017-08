Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 3-3 biten ilk maçın rövanşında Belçika'nın Club Brugge takımını 2-0 yenerek, play-off turuna yükseldi.

7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortaya Adebayor altı pas çizgisi üzerinde uçarak kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0

19. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne çok yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Horvath, kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

25. dakikada konuk ekip etkili geldi. Vormer'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde gerilerden gelen Denswil kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

34. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Adebayor, ceza sahasına hareketlenen Edin Visca'nın önüne pasını gönderdi. Visca, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan çok sert vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0

41. dakikada turuncu-lacivertlilerin atağında top direkten döndü. Club Brugge yarı sahasında topla buluşan Visca, rakibinden kurtulduktan sonra yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla çok sert vurdu, yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarı

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeyi de garantiledi.

46. dakikada Medipol Başakşehir 3. golüne yaklaştı. Edin Visca sağ kanattan son çizgiye indi, ceza sahası dışındaki Mossoro'ya pasını gönderdi. Mossoro, ceza sahası içine hareketlenen Caicara'nın önüne pasını attı, Brezilyalı oyuncu kaleye yakın mesafeden sağ çaprazdan şutunu attı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

56. dakikada konuk ekip etkili geldi. Vossen'in sağ kanattan yaptığı ortaya altı pasa yakın noktada arka direkte Touba kafayı vurdu, top yandan az farkla yandan dışarıya gitti.

81. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Visca sağ kanattan ceza sahasına girdi, arka direğe doğru hareketlenen Kerim Frei'e pasını gönderdi. Kerim'in gelişine vuruşunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.

84. dakikada Club Brugge'de Izquierdo, yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, top az farkla üstten dışarıya gitti.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Medipol Başakşehir'den tarihi başarı

Turuncu-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Club Brugge'ü ağırladı. İstanbul temsilcisi, müsabakayı 7. dakikada Emmanuel Adebayor, 34. dakikada ise Edin Visca'nın golleriyle 2-0 kazanarak, play-off turuna yükseldi ve kulüp tarihinin en önemli başarısına imza attı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi durumda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeyi de garantiledi.

Play-off turu kura çekimi 4 Ağustos Cuma günü İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirilecek.



Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet

Avrupa arenasında 8. maçını oynayan turuncu-lacivertliler, Club Brugge'ü mağlup ederek, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı.

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Shakhtar Donetsk ile eşleşen Medipol Başakşehir, sahasında 2-1, deplasmanda da 2-0 kaybetmişti.

İki sezon önce ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.

Medipol Başakşehir, Belçika'da Club Brugge ile oynadığı maçtan ise 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.



Club Brugge'ü yenen ilk Türk takımı

Medipol Başakşehir, Club Brugge'ü mağlup eden ilk Türk takımı oldu.

Turuncu-lacivertliler, daha önce Türk takımları ile oynadığı 5 maçı da kaybetmeyen Belçika temsilcisine 2-0'lık skorla ilk yenilgisini yaşattı.

Belçika ekibi, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki mücadelede ise 3-1 yenildi ve elendi.

Club Brugge, 2002-2003 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'ın rakibi oldu. Belçika ekibi, grupta sarı-kırmızılı takımla yaptığı iki karşılaşmada mağlubiyet almadı. İstanbul'da Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Club Brugge, sahasındaki mücadeleyi de 3-1 kazandı.



Adebayor'dan bin 252 gün sonra Avrupa kupalarında gol

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, bin 252 gün sonra Avrupa kupalarında gol attı.

Adebayor, Avrupa kupalarında son golünü 27 Şubat 2014'te Tottenham formasıyla Ukrayna ekibi Dnipro'ya atmıştı. O maçta 2 gol birden kaydeden Togolu oyuncu, o günden sonra uzun süre Avrupa'da gol bulamamıştı.

Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir'in Visca ile bulduğu ikinci golde de asisti yapan isim oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Başkomutan" pankartı

Medipol Başakşehir taraftarları, müsabakanın 90. dakikasında maçı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu "Başkomutan" yazılı pankartı açtı.

Taraftarlar, pankart açıldıktan sonra uzun süre "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratı yaparak, Cumhurbaşkanına sevgi gösterisinde bulundu.



Kerim Frei ilk maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Kerim Frei, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Club Brugge karşısında giydi.

İlk 11'de yer almayan Kerim, mücadelenin 78. dakikasında Elia'nın yerine oyuna dahil oldu ve yeni takımında ilk resmi maçına çıktı.



Maç sonunda büyük sevinç

Medipol Başakşehirli futbolcular, karşılaşma sonrasında saha içinde büyük sevinç yaşadı.

Turuncu-lacivertli futbolcular, tarihi başarılarının mutluluğunu uzun süre taraftarlarıyla paylaştı.



Club Brugge Teknik Direktörü Leko

Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak elendikleri maçta istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını ve elendiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Leko, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kadar çabuk gol yemeyi beklemiyorduk. Karşımızda çok kaliteli bir takım vardı. Çok kaliteli bir kadro kurmuşlar. Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde yer almaları da bunu gösteriyordu. Takımımız yediği gollerden sonra toparlanamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldık."



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Club Brugge'ü 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Avcı, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Türk futbolu adına da önemli bir galibiyet aldık. Bu da bir milli maç. 2016-2017 sezonunu bugün kapattık. Geçen sene çok emek sarf ettik, bugün karşılığını aldık. Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldik. Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi gruplarından bir tanesini cebimize koyduk. Bu gelişimimize katkı sağlayacak. Camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Bir sonraki turda neler yapabileceğimize bakacağız. Bizim için yeni sezon önümüzdeki maçtan sonra başlayacak." diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in Avrupa'da ilk galibiyetini aldığını hatırlatan Avcı, "Rakibe neredeyse pozisyon vermeden maçı tamamladık. Yalnızca 3 isabetsiz şut şansı verdik. Bu bizim için çok önemliydi. Tüm rakamlarda da rakibimizin önünde yer aldık. " ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise tercih ettiği bir rakip olmadığını, bulundukları her seviyenin tadını çıkarmaya çalışacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Abdullah Avcı, "Ligde de oyun tarzınız böyle mi olacak?" sorusuna ise, "Her maçın planı ayrı oluyor. Oyuncu kalitemizin yükselmesi ile beraber farklı opsiyonları kullanabiliyoruz. Rakibe göre plan ve stratejiyi belirleyeceğiz. Her oyunu oynayabilecek oyuncu grubuna sahibiz." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, play-off turuna kaldıkları için transfer yapmayı ise düşünmediklerini açıkladı.

Avcı, bugün tribünlere gelen taraftarlara da çok teşekkür ederken, ligde de bunun devamını diledi.



"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz"

Abdullah Avcı, karşılaşmayı tribünden takip eden ve maç sonrasında da soyunma odasına gelerek kendilerini tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Avcı, soyunma odasına gelen Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, hem maçı seyrettikleri hem de ziyaretlerinden dolayı, Futbola ve spora destek veren birisi. Karşılaşma sonrasında, yanımıza gelerek duygularını paylaştı, oyuncular ile teker teker tokalaştı, yabancı oyuncular ile nerelerden geldiklerini konuştu. Club Brugge'ü yenen ilk Türk takımı olduğumuz için de tebrik etti. 'Bundan sonraki turda nereye katılıyoruz?' dedi. 'Bir turu cebimize koyduk. Şampiyonlar Ligi play-off'u oynayacağız, olmazsa Avrupa Ligi grupları cebimizde.' dedim. 'İnşallah Şampiyonlar Ligi olur.' dedi, ondan sonra başarılar dileyerek ayrıldı."