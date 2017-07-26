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Merakla beklenen transferde sona doğru

Beşiktaş İspanyol golcü Negredo'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Merakla beklenen transferde sona doğru
Beşiktaş'ta takımla birlikte Marbella'da bulunan başkan Fikret Orman ve yöneticiler Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Negredo'nun menajeri ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede her iki tarafında bu transfer ile ilgili net şartlarını ortaya koydukları öğrenildi.

Beşiktaş, Negredo için ödeyeceği rakamları ve diğer şartları oyuncunun menajerine iletirken birkaç gün içinde kesin cevabın gelmesini bekliyor.

Eğer Negredo Beşiktaş'ın şartlarını kabul etme aşamasına gelirse transfer komitesi oyuncunun kendisi ile bizzat bir araya gelecek.

Beşiktaş taraftarınca merakla beklenen bu transfer girişimi Valencia ile kampta olan oyuncunun İspanya'ya dönmesinden sonra daha net belli olacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beşiktaş
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