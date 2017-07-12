Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşme uzatan 30 yaşındaki futbolcu, tek kulüpte kariyerini tamamlayan oyunculardan biri olma yolunda ilerliyor.

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 13 yıldır formasını giydiği Barcelona ile 2021'e kadar sözleşmesini uzatması, tek bir takımda kariyerini tamamlayan üst düzey futbolcuları akıllara getirdi.



2004 yılında Barcelona'nın A takımında ilk maçına çıkan Messi, şimdiye kadar birçok başarıya imza attı. Başka bir takıma transfer olmayı düşünmediğini ve Katalan ekibinde kariyerini noktalamak istediğini her fırsatta belirten Arjantinli futbolcu, 4 yıllık yeni sözleşmesiyle bu arzusuna bir adım daha yaklaştı.

Özellikle 90'lı yılların sonlarına doğru kulüplerin artan gelirleri, ödenen yüksek bonservis bedelleri, futbolcu ücretleri ve Bosman kurallarının yürürlüğe girmesi gibi bazı parametreler, oyuncuların başka takımlara transfer olmasını kolaylaştırdı. Öte yandan, fiziki gücün futbolda daha ön plana çıktığı son yıllarda, Avrupa'nın büyük liglerinin üst düzey takımlarında futbolcuların uzun süreli kadroda yer alması da zorlaştı.



Bu ve benzeri nedenlerden ötürü birçok yetenekli futbolcu, takımlarından ayrılarak ya yüksek bedelle aynı seviyede kulüplere ya da yaşı ilerledikçe fizik gücünü kaybettiği için daha alt düzeyde takımlara transfer oldu.



Son yıllarda futbolun endüstrileşmesi geçmiş dönemlerdeki futbolcu-kulüp-taraftar ilişkisini başka bir boyuta taşısa da Manchester United'dan Paul Scholes, Gary Neville ve Ryan Giggs, Roma'dan Francesco Totti, Milan'dan Paolo Maldini, Arsenal'den Tony Adams ve Barcelona'dan Carles Puyol takımlarının "bayrak" oyuncusu olmayı başardı.



De Rossi ve Iniesta da "bayrak adam" olma yolunda



Özellikle 2000 sonrası hareketlenen transfer piyasasında, takımında kalmayı tercih eden Arjantinli Lionel Messi gibi üst düzey bir kulüpte futbol hayatını noktalamaya en yakın iki futbolcu daha dikkati çekiyor.



Messi'nin takım arkadaşı İspanyol futbolcu Andres Iniesta, altyapısından yetişip 2002'de profesyonel olduğu Barcelona'da 16 senedir top koşturuyor.

Roma'da oynayan İtalyan futbolcu Daniele De Rossi de Iniesta gibi 16 yıldır takımının başarısı için ter döküyor.

