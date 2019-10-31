Mesut Özil'in performansına övgü

İngiltere Lig Kupası son 16 turu maçında Arsenal formasıyla Liverpool'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Mesut Özil, performansıyla övgü aldı.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'nin bu sezon ligde sadece bir kez ilk 11'de şans verdiği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in normal süresi 5-5 sona eren ve Liverpool'un penaltı atışlarıyla tur atladığı kupa maçında ortaya koyduğu mücadele beğeni topladı.

Mesut Özil'in "Premier Lig'de oynamak için hak talep ettiğini" yazan The Independent gazetesi, yıldız futbolcunun sakin oyun tarzının bazen "çaba harcamamak" şeklinde yanlış yorumlansa da Anfield Road Stadı'ndaki karşılaşmaya genç bir takımla çıkan Arsenal'ın buna ihtiyacının olduğunu kaydetti.

Yazıda Mesut Özil'in yalnızca Ashley Maitland-Niles'in golüne pas vermediği, iki gol atan Gabriel Martinelli'nin faydalandığı atakları da tetiklediği aktarıldı.

Gazete, 65. dakikada 20 yaşındaki Fransız yıldız Matteo Guendouzi'ye yerine bırakan Özil'in takıma sunacak hala çok şeyinin olduğunu gösterdiğini ifade etti.

İzleyenler gole doydu

Normal süresi ve uzatma bölümü 5-5 sona eren kupa mücadelesi, iki takım arasındaki tarihi rekabetin en gollü maçlarından biri oldu.

Liverpool ile Arsenal arasında 1934-35 sezonunda oynanan ve başkent ekibinin 8-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en gollü maçı olarak tarihe geçmişti. 10 golün atıldığı dünkü karşılaşma, 84 yıllık tarihi maçı geride bıraktı.

Son 10 yıla damga vuran rekabet

Arsenal ve Liverpool arasında son 10 yılda oynanan maçlarda bol gollü karşılaşmalar dikkati çekiyor.

İki takım arasındaki 2014 Şubat'ında oynanan Premier Lig maçından Londra ekibi 5-1'lik galibiyetle ayrılırken, 2009 Nisan'ında oynanan lig maçı 4-4, iki yıl önceki lig mücadelesi de 3-3 berabere sona ermişti.