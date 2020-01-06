Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp'in TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticisi Semih Özsoy ile İstanbul'daki Zorlu Center'de yaptığı toplantının yakışık almadığını belirtti.

Cengiz, "Doğru olmayan bir toplantıdır. Kendisi bundan onur duyduğunu söylemiştir. Bir MHK başkanı, bir kulüp başkanına hesap veremez, onu ikna etmeye çalışmaz. İkna olmadığını da ilgili kulüp başkanlarının yayınladıkları resmi bildiride gördük. Federasyon izledi." dedi.

Federasyonun adil, eşit ve dürüst yarışma ortamının hazırlaması gerektiğini kaydeden Cengiz, "Bu tür şeylere iyi niyetle girse dahi, ikili toplantıya, özel büroya koca MHK başkanını çağırmaması gerekir. Sosyal kurumlarda eğer siz bir görevdeyseniz o görevle ilgili ticari ilişkiye giremezsiniz. Bir kulübün başkanı, mensubuysanız o kulübe fatura kesip, fatura alamazsınız. Ticari ilişkiye girerseniz ister istemez sizin ona bağlılığınız çıkar. Bu bağlılığı dürüst bir şekilde yürütseniz bile dedikodu çıkar. Dünyanın hiçbir yerinde bu tip bir ilişkiden sonra o görev sürdürülmez. Bu görevin sürdürülmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak ihanettir" diyen Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir futbol kulübüne, bir TFF başkanına, bir MHK başkanına özel antipatimiz yok. Buradaki bir olay kimseye haber verilmedi. Özel bir büroda olmasına karşıyız. Tabii ki TFF başkanıyla bir kulübün başkanı görüşebilir. 'Ben kendisini ikna ettim' diyor. Hangi konularda, hakem konusunda. IFAB'a (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iki kez başvurduk. 'TFF isterse var kayıtlarını açıklar' diyoruz. VAR oturmadı, belli süre veriyoruz. Kasıt, kötü niyet aramıyoruz. Yapılan hataların alışkanlık haline gelmesine karşıyız."

Süper Lig'deki şampiyonluk iddialarıyla ilgili de açıklamada bulunan Cengiz, "Şampiyonluk yarışı var. Bu şampiyonluğun adil, düzenli, mert şekilde sürdürülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hocamız ve teknik ekibimiz, bütün arkadaşlarımız canla başla gece gündüz çalışıyor. Bu çabalarımız inşallah meyvesini verir ve hak ettiğimiz şampiyonluğa yine ulaşırız." diye konuştu.

Basketbol hakemlerine de tepki gösterdi

Cengiz, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ın OGM Ormanspor'a 72-71 yenildiği maçtaki hakem yönetimine de tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün voleybolu ve basketbolu Türkiye'ye getirdiğini savunan Cengiz, "Galatasaray'a verdiğiniz, yaptığınız kötülükler aslında kendinize verdiğiniz zarar ve kötülüktür. Dün erkek maçına gittim, kadın maçını izleyemedim. Ama her şeyden haberdar oldum. Maalesef hakemler parkede cinayet işlemiştir. Sadece futbolda değil, basketbolda da kayırmacılığın, taraftarlığın açık hale geldiğini Ormanspor maçındaki hakem yönetiminde gördük. Hakem camiası adına utandım. Benden başka utananlar varsa lütfen bu durumu düzeltsinler. Mert, adil yarış istiyoruz. Açık yapılmış teknik faulün son saniyede çalınmaması iyi niyetle izah edilemez. Neyle izah edileceğini TBF yetkilileri lütfen cevap versin. Lütfen orayı yangın yerine çevirmesinler." şeklinde görüşlerini aktardı.

Bozulmanın sürmesi halinde her yerde aynı şeyin yaşanacağını anlatan Cengiz, "Düzgün, iyi insanların buna izin vermemesi gerekir. Oktay Akbal'ın dediği gibi 'tuz da bozulur', o da bozulursa her şey bozulur. Mutlaka yanlışa, hataya karşı cesurca direnmemiz gerekir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." değerlendirmesinde bulundu.