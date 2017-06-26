İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın, Almanya'nın Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istediği öne sürüldü.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın, Almanya'nın Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istediği öne sürüldü.



Alman medyasında yer alan haberde, Hakan'ın Milan Kulübü yetkilileriyle buluştuğu ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı paylaşıldı.



Haberde, İtalyan ekibinin yetkililerinin milli futbolcunun transferi konusunda Bayer Leverkusen'le görüştüğü ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.



Milan'ın, 23 yaşındaki orta saha oyuncu için 20 ila 30 milyon avroluk bonservis bedeli ödemesinin gündemde olduğu aktarıldı.



Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş'ın, "Milan, Avrupa'nın en iyi kulüpleri arasında yer alıyor. Ancak görüşmelerin içeriğine ilişkin konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandığına da yer verildi.