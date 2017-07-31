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Mili Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Mili Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Mili Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

İki gün önce yaptığı basın toplantısında hem Milli Takım hem de Beşiktaş'ın başında olmasının mümkün olamayacağını açıklayan teknik direktör Şenol Güneş'in, sabah saatlerinde başkan Yıldırım Demirören ile yapmış olduğu görüşmede Ay-Yıldızlı takımı çalıştırmayı kabul ettiği ortaya çıktı

Mili Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

İki gün önce yaptığı basın toplantısında hem Milli Takım hem de Beşiktaş'ın başında olmasının mümkün olamayacağını açıklayan teknik direktör Şenol

Güneş'in, sabah saatlerinde başkan Yıldırım Demirören ile yapmış olduğu görüşmede Ay-Yıldızlı takımı çalıştırmayı kabul ettiği ortaya çıktı.

Konuyu daha önce Başkan Fikret Orman'a da açan Şenol Güneş'in bu durumuna Beşiktaş Başkanının, hem kendisine hem de Demirören'e, "İki takım çalıştırması doğru olmaz. Hoca gidecekse sadece Milli Takım'ın başında olmalı" diyerek yanıt verdiği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, her an Şenol Güneş ismini açıklayabilir.


Kaynak: DHA
Etiketler; #milli takım #teknik direktör #şenol güneş
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