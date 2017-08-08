İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 4. gününde erkekler 400 metre engelli yarı finalleri koşuldu.
2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Küba asıllı milli atlet Yasmani Copello, 48.91 saniyelik süresiyle 6. olarak final biletini aldı.
Olimpiyat şampiyonu ABD'li Kerron Clement'ın 48.35 ile yarı finalin en hızlı ismi olduğu yarışmanın finali, 9 Ağustos Çarşamba günü TSİ 23.30'da başlayacak.
16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, milli atlet Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide adını finale yazdırdı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 4. gününde erkekler 400 metre engelli yarı finalleri koşuldu.
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