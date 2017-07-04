Milli atlet Şevval Ayaz, 17 yaşına yüzlerce madalya sığdırdı. 24 Haziran'da Fransa'da yapılan okullararası Dünya şampiyonasında birinci oldu. Genç sporcu, başarısının sırrını Ulusal Kanal'a anlattı.

Onu ilk önce beden eğitimi öğretmeni keşfetti.Başarıları ardı ardına geldi. 17 yaşındayken yüzlerce madalya kazandı.



Milli atlet Şevval Ayaz, en son 24 Haziran'da Fransa'da yapılan Okullar arası Dünya şampiyonası'da birinci oldu. 100 metre engelli koşu yarışmasında,16 yarışmacıyı yenerek altın madalyayı kazandı.



Ulusal Kanal'a konuşan Ayaz'ın sırrı inanmak...



Genç sporcu, 2015 yılında Çin'in Wuhan kentinde yapılan 100 metre engeli yarışında da birinciliği kimseye kaptırmamıştı.



Bu hafta Kenya'daki yarışmalar için yola çıkan sporcunun en büyük destekçisi ailesi ve antranörü.



Balkan ve Ukranya birinciliği de olan Ayaz'ın hedefi büyük.



ulusal.com.tr