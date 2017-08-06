Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli elemelerinde mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide yarı finale yükseldi.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli elemelerinde mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, serisini birinci sırada tamamlayarak yarı finale adını yazdırdı.



Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'daki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 400 metre elemelerinde yarışan Küba asıllı milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 49.13'lük derecesiyle serisini ilk sırada bitirerek yarı finale kaldı.



Öte yandan, erkekler 3 bin metre su engellide mücadele eden Kenya asıllı milli atlet Tarık Langat Akdağ, 8.53.42'lik derecesiyle 14. oldu ve elendi.