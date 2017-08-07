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Milli atlet yarı finale yükseldi

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede yarı finale yükseldi.

Milli atlet yarı finale yükseldi

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede yarı finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler 200 metre elemeleri yapıldı.

4. seride koşan Avrupa 2'ncisi Ramil, 20.16 saniyeyle toplamda 2. sırayı aldı ve 9 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.55'ye başlayacak yarı finalde yarışmaya hak kazandı.
Elemelerin en iyi derecesini, 20.05 ile Trinidad Tobagolu Jereem Richards elde etti. Altın madalyanın favorilerinden, 400 metre dünya rekortmeni Wayde van Niekerk de 20.16 ile turu atladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #milli atlet
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