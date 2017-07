Milli basketbolcu Sinan Güler, Fenerbahçe Doğuş'a transferinin Galatasaray taraftarını kızdırdığını ancak kariyeri açısından doğru bir karar verdiğini söyledi.

A Milli Basketbol Takımı'nın kaptanı Sinan Güler, Fenerbahçe Doğuş'a transfer sürecinin yanı sıra 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2017 Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefler, rakipler ve hazırlıklarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Transfer sürecinde sarı-lacivertli takımın THY Avrupa Ligi'nde hedeflerinin bulunmasının etkili olduğunu vurgulayan 33 yaşındaki basketbolcu, "Fenerbahçe Doğuş'a giderek, kariyerim ve hedeflerim açısından en doğru karar verdim. taraftarının kızgınlığını anlayabiliyorum ama haliyle bireysel karar vermem gereken bir konuydu ve öyle yaptım." ifadelerini kullandı.



"Evimizde oynayacağımız için heyecanlıyız"



2017 Avrupa Şampiyonası için çok yoğun bir çalışma temposunun kendilerini beklediğini belirten Sinan Güler, kendi grup maçlarının ve finallerin İstanbul'da oynanacağı için heyecanlı olduklarını vurguladı.



Milli Takım'ın bir jenerasyon değişikliği içinde olduğunu dile getiren deneyimli basketbolcu, şunları kaydetti:



"Çok genç, başarıya aç ve motivasyonu yüksek bir takım olarak toplandık. 2017 Avrupa Şampiyonası'nı kendi evimizde oynayacak olmak hepimizde heyecan uyandırıyor. Önümüzde yoğun bir hazırlık süreci var. Oyun karakterimizi ortaya koyacak şekilde çalışmalara başlayacağız. Eylül ayı geldiğinde, sahada en hazır şekilde çıkacağız. Ufuk Hoca'yla Anadolu Efes zamanından beri çalışma fırsatı buldum. Şu an da Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin de en önemli antrenörlerinden biri olduğuna inanıyorum. Hem hırsı hem motivasyonu hem de genç yaşına rağmen antrenör olarak göstermiş olduğu enerji bence bütün oyunculara da pozitif şekilde yansıyacaktır. Ufuk Hoca'yla çalışmanın keyifli olacağına inanıyorum."



Milli Takım kadrosunda genç isimlerin ağırlıklı olduğuna dikkati çeken Sinan Güler, "Tecrübeli oyuncular olarak hem Milli Takım ortamına hem de Avrupa Şampiyonası'nın enerjisine bütün arkadaşlarımızı hazırlamaya çalışacağız. Senelerdir genç jenerasyon milli takımlarda beraber büyüdüler. Yaklaşık 2-3 senedir Milli Takım'da yer alan oyuncular da var." diye konuştu.



"Her maçı ciddiye almalıyız"



Tecrübeli basketbolcu, kendilerine iyi bir yol çizmek adına şampiyonada oynayacakları her maçı ciddiye alacaklarını söyledi.



D Grubu'ndaki rakipleri Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya ve Belçika hakkında değerlendirmede bulunan Sinan Güler, sözlerini şöyle tamamladı:



"Rakiplerimizden biri turnuvanın favorisi Sırbistan. Bu noktada üçüncü maçımızı onlarla oynayacağız ama bence turnuvadaki her maç önemli. Teker teker bakmak lazım. Kendimize iyi bir yol çizmek adına her maçı ciddiye almalıyız. Burada bizim için en büyük avantaj İstanbul'da kendi evimizde seyircimizin önünde oynayacak olmamız. Her rakip zorlayıcı olacaktır."