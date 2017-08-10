Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporculardan Elif Güneri finale, Busenaz Çakıroğlu ise yarı finale çıktı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Cascia kentinde devam eden şampiyonada 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri, İtalyan Martina Labarbera'yı yenerek finale yükseldi. Elif, finalde Yunan Eleni Anna Michelekaki ile karşı karşıya gelecek.
51 kiloda mücadele eden Busenaz Çakıroğlu ise çeyrek finalde Fransız Wassila Lkhadiri'yi yenerek yarı finale yükseldi. Busenaz, yarı finalde Bulgar Gabriela Rostisova Dimitrova ile karşılaşacak.
İtalya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporculardan Elif Güneri finale, Busenaz Çakıroğlu ise yarı finale çıktı.
Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporculardan Elif Güneri finale, Busenaz Çakıroğlu ise yarı finale çıktı.
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