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Milli Ciritçiler gözünü altın madalyaya dikti

Milli Ciritçiler gözünü altın madalyaya dikti. 13-16 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek 23 yaş altı Avrupa Atletizm Şampiyonasına katılacak sporcularımızın hedefi altın madalya.

Milli Ciritçiler gözünü altın madalyaya dikti

Koşuyorlar, zıplıyorlar, en uzağa atmaya çalışıyorlar… Millî ciritçiler hedeflerine ulaşabilmek için canla başla çalıyor…

Emin Öncel ve Eda Tuğsuz yıllardır cirit sporuyla ilgileniyor..  Genç sporcular, 13-16 Temmuz tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

İki millî sporcu Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulunan atletizm pistinde günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanıyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Milli Ciritçiler
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