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Milli güreşçi Metehan Başar dünya şampiyonu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kilo finalinde Alman Denis Maksymilian Kudla'yı 2-1 yenen milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Metehan Başar dünya şampiyonu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kilo finalinde Alman Denis Maksymilian Kudla'yı 2-1 yenen milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.

1/8 turunda Nikolay Bayryakov'u, çeyrek finalde Robert Kobiashvili'yi ve yarı finalde Davit Chakvetadze'yi mağlup ederek finale yükselen Başar, finalde Alman rakibi Denis Kudla'yı mağlup ederek Türkiye adına günün ilk ve tek altın madalyasını kazandı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Metehan Başar
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