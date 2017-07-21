Serbest stil güreşte çok sayıda başarı elde eden milli sporcu Taha Akgül, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri alarak ata sporunda da zirveye ulaşmayı hedefliyor.

Brezilya'da gerçekleştirilen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda serbest güreş 125 kiloda altın madalyaya ulaşan, kariyerine 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu sığdıran milli güreşçi Taha Akgül, gelecek ay Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Bolu Aladağ'da çalışmalarını sürdürüyor.



Geçen yıl Rio de Janeiro'da düzenlenen olimpiyatlar öncesinde de Milli Takım ile Bolu'da kampa giren Taha, burada kuvvet ve güce dayalı antrenmanlar yapıyor.



"Kırkpınar'da altın kemeri boynuma geçireceğim"



Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serbest güreş kategorisinde tüm rekorların kendisinde olduğunu vurgulayarak, "İnşallah rekorlarımı geliştirmek istiyorum. Hem dünya, hem Avrupa hem de olimpiyatlarda olabildiği kadar şampiyonluk elde etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Geçen hafta düzenlenen 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban'ı tebrik eden milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Minder güreşinde almadığım hiçbir başarı kalmadı. Bütün şampiyonalarda birincilik elde ettim. Olimpiyat şampiyonu oldum, Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Üniversitelerarası oyunlarda, Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldum. Tek başaramadığım Kırkpınar kaldı. Tarih de veriyorum; inşallah 2020'de olimpiyatlara gideceğim, 2021'de de Kırkpınar'a gidip altın kemeri boynuma geçireceğim."