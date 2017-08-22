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Milli güreşçiden dünya üçüncülüğü

DÜNYA Güreş Şampiyonasında grekoromen stil 66 kiloda mindere çıkan Atakan Yüksel, dünya üçüncüsü oldu.

Milli güreşçiden dünya üçüncülüğü
DÜNYA Güreş Şampiyonasında grekoromen stil 66 kiloda mindere çıkan Atakan Yüksel, dünya üçüncüsü oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli güreşçi Atakan Yüksel ilk maçında karşılaştığı Polonyalı rakibine karşı önde götürdüğü maçı son saniyelerde verdiği puanlarla 2-1 yenildi.

Daha sonra Atakan, rakibinin finale yükselmesiyle birlikte repesaj maçına çıkma hakkı elde etti.

İlk repesaj maçında karşılaştığı Çekli rakibini 7-1 geçen Atakan, ikinci repesaj maçında Hırvat rakibini 2-1 yendi. Atakan akşam seansında bronz madalya için çıktığı maçta İranlı rakibi Mohammad Hossein Elyasi'yi de 2-1 üstünlük sağlayarak dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. 

Kaynak: DHA
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