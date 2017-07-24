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Milli karatecilerden 2 madalya

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda milli karatecilerden Mehmet Ali Sapmaz gümüş, Burak Mert Can ise bronz madalya kazandı.

Milli karatecilerden 2 madalya

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda milli karatecilerden Mehmet Ali Sapmaz gümüş, Burak Mert Can ise bronz madalya kazandı.

Hasan Doğan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Mehmet Ali Sapmaz, erkekler 67 kilo kumite finalinde Rus Sergei Alexeevich Borovikin ile karşılaştı.

Milli sporcu, müsabakada 2-1 gerideyken ayağından sakatlandı. On saniye boyunca yerden kalkamayan Mehmet Ali, hakemin kendisini diskalifiye etmesi sonucunda gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.

Erkekler 60 kilo kumitede mücadele eden Burak Mert Can, üçüncülük maçında Venezuelalı Fernando Geraldo Zerlin'in karşısına çıktı.

Tatamiden 4-1 galip ayrılan Burak, bronz madalyanın sahibi oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun
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