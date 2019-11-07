Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonu İspanya'da kapatacak

Motosiklette Dünya Gençler Şampiyonası'nın son ayak yarışları 9-10 Kasım tarihlerinde İspanya’da gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Red Bull KTM Ajo Takımı sporcusu Deniz Öncü, 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'ne çıkacak.

Şampiyonanın sıralama turu mücadelesi 9 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek. Sezonun son ayak ilk yarışı 10 Kasım Pazar günü TSİ 12.00'de, ikinci yarışı ise TSİ 15.00'te 18 tur üzerinde yapılacak.

Milli sporcu Deniz Öncü genel klasmanda 11. sırada yer alıyor.