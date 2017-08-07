Ömer Toprak'ta şok sakatlık

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Borussia Dortmund'da Almanya 3. Lig ekiplerinden Rot-Weiss Erfurt ile oynanan maçta milli oyuncu Ömer Toprak'ın burnu kırıldı.



Sarı-Siyahlı ekibin teknik direktörü Peter Bosz, hazırlık karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada Ömer Toprak'ın burnunun kırıldığı açıkladı.



Bu arada karşılaşma 5-2 Dortmund'un üstünlüğüyle sonra ererken, sakatlığı devam eden milli yıldız Emre Mor ve Nuri Şahin de karşılaşmada forma giymedi.