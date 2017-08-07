Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Borussia Dortmund'da Almanya 3. Lig ekiplerinden Rot-Weiss Erfurt ile oynanan maçta milli oyuncu Ömer Toprak'ın burnu kırıldı.
Sarı-Siyahlı ekibin teknik direktörü Peter Bosz, hazırlık karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada Ömer Toprak'ın burnunun kırıldığı açıkladı.
Bu arada karşılaşma 5-2 Dortmund'un üstünlüğüyle sonra ererken, sakatlığı devam eden milli yıldız Emre Mor ve Nuri Şahin de karşılaşmada forma giymedi.
Ömer Toprak'ta şok sakatlık
Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Borussia Dortmund'da Almanya 3. Lig ekiplerinden Rot-Weiss Erfurt ile oynanan maçta milli oyuncu Ömer Toprak'ın burnu kırıldı.
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