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Milli oyuncunun burnu kırıldı

Ömer Toprak'ta şok sakatlık

Milli oyuncunun burnu kırıldı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Borussia Dortmund'da Almanya 3. Lig ekiplerinden Rot-Weiss Erfurt ile oynanan maçta milli oyuncu Ömer Toprak'ın burnu kırıldı.

Sarı-Siyahlı ekibin teknik direktörü Peter Bosz, hazırlık karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada Ömer Toprak'ın burnunun kırıldığı açıkladı. 

Bu arada karşılaşma 5-2 Dortmund'un üstünlüğüyle sonra ererken, sakatlığı devam eden milli yıldız Emre Mor ve Nuri Şahin de karşılaşmada forma giymedi.


Kaynak: DHA
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