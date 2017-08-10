16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler çekiç atma elemelerinde, milli sporcu Özkan Baltacı serisini 7. ve genel sıralamayı 11. tamamlayarak adınıfinale yazdırdı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 6. gününde, erkekler çekiç atma elemeleri yapıldı.
Özkan Baltacı, 74.69'luk derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada 11'inci oldu ve finale çıktı.
Bir diğer milli sporcu Eşref Apak ise 73.55 ile serisini 6. sırada tamamlasa da genel sıralamada 16. oldu ve finale kalamadı.
Milli sporcu Özkan Baltacı 11 Ağustos'ta TSİ 22.30'da final mücadelesi verecek.
Milli sporcu Özkan Baltacı, erkekler çekiç atma elemelerinde genel sıralamada 11. olarak finale kalırken, Eşref Apak 16. sırada yer alıp turnuvaya veda etti.
16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler çekiç atma elemelerinde, milli sporcu Özkan Baltacı serisini 7. ve genel sıralamayı 11. tamamlayarak adınıfinale yazdırdı.
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