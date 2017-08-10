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Milli sporcu Escobar 400 metre engellide gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 400 metre engellide gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Escobar 400 metre engellide gümüş madalya kazandı

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 6. gününde erkekler 400 metre engelli finali koşuldu. 

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Küba asıllı Yasmani Copello Escobar, 48.49 saniyelik süresiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Norveçli Karsten Warholm 48.35 ile altın madalyayı kazanırken, ABD'li Kerron Clement 48.52'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Türkiye, bu turnuvadaki ilk madalyasına elde etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yasmani Copello Escobar
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