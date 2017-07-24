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Milli Takım'ın unutulmaz ismi Hülya Erçin hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ve Milli Takım'ın unutulmaz kadın voleybolcularından Hülya Erçin yaşamını yitirdi

Milli Takım'ın unutulmaz ismi Hülya Erçin hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ve Milli Takım'ın unutulmaz kadın voleybolcularından Hülya Erçin yaşamını yitirdi. Skorer'de yer alan habere göre; kendisi gibi sporcu olan Eczacıbaşı Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Melih Erçin'in eşi olan Hülya Erçin uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Milli Voleybol Takımı'nın eski oyuncularından ve Eczacıbaşı'nda uzun yıllar oyunculuk, takım kaptanlığı, menajerlik yapan, Türk Voleybolu'nun önemli isimlerinden Hülya (Babalı) Erçin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Erçin'in cenazesi, yarın (25 Temmuz 2017 Salı), Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

 Hülya Erçin'e Allah'tan rahmet, Babalı ve Erçin ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm voleybol camiasına başsağlığı dileriz.

Türkiye Voleybol Federasyonu"

ulusal.com.tr

Etiketler; #eczacıbaşı #milli takım #Hülya Erçin
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